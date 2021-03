Nucléaire : "Il faut de nouveaux réacteurs, il n'y a pas d'autres solutions", selon François Bayrou

"On peut avoir des espoirs, des rêves, mais il vaut mieux ne pas avoir d’illusions". Invité ce mercredi sur LCI, François Bayrou, contrevient aux idées de la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili qui affirmait en juillet dernier étudier, parmi les alternatives "viables" au nucléaire, "la solution où on arriverait à 100% de renouvelable". Selon le haut-commissaire au Plan, qui publie ce mercredi une note intitulée "Électricité, un devoir de lucidité", il ne sera pas possible de se passer de l'atome dans les décennies à venir. Il va être auditionné ce mercredi matin par la commission au développement durable de l’Assemblée nationale.

"Ce dont il faut rendre conscience, c’est que l’électricité produite en France par des centrales nucléaires, c’est la condition même pour qu’on puisse avoir des énergies renouvelables", explique François Bayrou, insistant sur le fait que le photovoltaïque et l’éolien sont des énergies intermittentes qui ne permettent pas d'assurer une continuité d'approvisionnement sur le réseau. "Si on n'avait pas le nucléaire, on serait obligés d’avoir des centrales thermiques au pétrole ou au gaz, et on augmenterait nos rejets de GES", assure-t-il. Et de conclure : "Il n’existe à mon sens et au sens des analyses que nous avons faites avec l’équipe du commissariat au Plan, aucune autre solution pour le pays que d’avoir cet équilibre : d’un côté l’énergie renouvelable développée, de l’autre de nucléaire".