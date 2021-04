"On ne connaît pas un quart de ses possibilités" : l'appel à agir pour la planète de la navigatrice Alexia Barrier

Alexia Barrier a été l’une des six femmes à participer au Vendée Globe. Avec son bateau bien trop vieux, elle savait qu’elle ne pourrait jamais gagner cette course, mais le Vendée Globe lui a également permis de faire connaître son association 4MyPlanet*. Comme tous les marins, elle voit tous les jours les conséquences du réchauffement climatique et de la pollution sur les océans. Avec 4MyPlanet, elle a embarqué plus de 15.000 enfants dans ses aventures afin de les sensibiliser.

Sylvia Amicone : On retiendra une phrase de votre conférence de presse dimanche 28 février : "Rien n’est impossible". Ça, c’est vraiment votre état d’esprit ?

Alexia Barrier : Oui, tout à fait. Il faut croire en soi, croire en ses capacités. On ne connaît pas un quart de nos possibilités, donc ne jamais baisser les bras tant qu'on n'a pas tout tenté pour réussir. Et puis, je pense qu'il y a pas mal de monde qui pensait qu'on n'y arriverait pas avec mon bateau, qu'on ne bouclerait pas la boucle, qu'on ne terminerait pas et finalement, on l'a fait. Je suis vraiment satisfaite de ça.

Qu'est-ce que vous avez appris ?

J'ai appris que le corps et l'esprit humain sont absolument incroyables, j’ai également apprécié la chance que j'ai de vivre dans la nature au contact de la vie sauvage pendant 111 jours. C'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas vivre dans sa vie si on ne fait pas une course comme le Vendée Globe. Ne pas voir la Terre ni aucun être humain pendant cent jours, je peux vous dire que ça fait un bien fou.

Votre bateau, le Pingouin, courait notamment avec les couleurs de 4MyPlanet, c’est l'association que vous avez créée il y a plus de 10 ans, vous luttez pour la préservation des océans. J’imagine que depuis que vous naviguez, depuis l’enfance, vous réalisez une amplification des effets du réchauffement climatique ?

On réalise qu'il y a de plus en plus de macro-déchets visibles dans l'eau qui viennent de la terre. La pollution dans les océans vient de la terre, pas des bateaux qui jettent par-dessus bord des déchets. C'est le cycle de l'eau, cela vient des rivières, des centrales de traitement des déchets qui ne sont pas toujours efficaces ou parfois inexistantes dans certains pays. Il y a aussi une aggravation des phénomènes climatiques. Ce sont les courants marins qui sont modifiés à cause de l'impact humain, et cela crée des désastres climatiques. Et je pense que l'action avec 4MyPlanète aujourd'hui, c'est de dire qu’on peut agir. Il faut agir. Aujourd'hui, on a encore une dizaine d'années pour renverser la machine et faire en sorte qu'on reste sur une planète viable pour l'être humain. Parce que la planète nous survivra quoiqu'il arrive. On le voit avec la Covid, cette pandémie qui a surgi d'on ne sait où et d'autres pandémies sont en attente derrière. Si on ne garde pas un océan propre et une biodiversité, ça ne va pas fonctionner pour l'être humain.

Vous racontez d'ailleurs que quand vous arrivez près d'une côte, vous vous en rendez compte parce que vous voyez du plastique ?

Oui, il y a une dizaine d'années, quand j'arrivais près des côtes, je sentais l'odeur de la terre. Et maintenant, c'est la présence de macro-déchets qui me font dire que j'arrive près des côtes. C'est vraiment hyper stressant et c'est triste aussi.