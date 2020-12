Oui, des centaines de camionnettes électriques de La Poste ont bien fini à la casse

Des camionnettes jaunes et bleues à perte de vue. Sur les photos, les véhicules arborant les couleurs et le logo de La Poste s'alignent et parfois s'entassent. "Quel gâchis", s'offusque un internaute ce dimanche 13 décembre dans le texte qui accompagne ces clichés. Publié dans un groupe Facebook de facteurs fontainois, il affirme que l'opérateur français aurait mis à la casse des centaines de camionnettes électriques après quelques années à peine d'utilisation. Photos à l'appui, il dénonce ces "millions d'euros" dépensés.

Dans le texte, dont on retrouve la trace le 19 novembre dans un groupe contre "la répression routière à outrance", l'internaute explique "comment ont fini les 250 Berlingo et Partner électriques que La Poste avait reçus seulement quatre ans avant". Précisant que les photos ont été prises en janvier 2015, il dit avoir été témoin de ce cimetière de ferrailles dans une casse de Coulommiers, en Seine-et-Marne. Il rappelle qu'à cette époque, l'entreprise avait lancé un appel d'offre pour s'équiper en véhicules électriques. Un marché "remporté par le partenariat PSA-Venturi". "Une usine de production est alors installée dans la Sarthe, inaugurée par François Fillon, la première en Europe dédiée uniquement à la production de véhicules électriques. Un total de 1000 Citroën Berlingo et Peugeot Partner 'Powered by Venturi' est produit ", croit savoir l'auteur. Sauf qu'en 2015, Venturi "cesse toute activité de production de véhicules électriques".

Ce serait donc à ce moment-là que les centaines d'utilitaires reçus par l'entreprise française "sont simplement envoyés en destruction, et tous dans la même casse", lit-on dans cette publication partagée plus de 15.000 fois. "Les plus kilométrés avait à peine 10.000 km, certains même moins de 1000 km."