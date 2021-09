Plus de 200 revues médicales appellent à une action urgente face à la crise climatique AFP / NICOLAS TUCAT

APPEL - Les signataires de cette tribune, dont la célèbre revu médicale The Lancet, demandent à ce que le changement climatique, qui nuit gravement à la santé, mobilise autant d’argent que la pandémie.

La pandémie ne saurait être un prétexte pour différer la lutte contre le dérèglement climatique, plaident plus de 200 revues médicales prestigieuses à travers le monde. Dans une tribune commune diffusée ce lundi 6 septembre, les rédacteurs en chef de ces journaux, parmi lesquels figurent The Lancet, le British Medical Journal, la Revista de Saude Publica du Brésil ou le National Medical Journal of India, appellent à une prise de conscience et à une action sans précédent contre le phénomène d’augmentation des températures.

"Ces promesses ne suffisent pas"

"La santé est déjà mise à mal par l'augmentation de la température mondiale et la destruction du monde naturel, une situation sur laquelle les professionnels de la santé attirent l'attention depuis des décennies", alerte cet éditorial, donnant plusieurs traductions concrètes chez l'homme : déshydratation, problèmes rénaux, tumeurs, infections tropicales, allergies, morbidités… "Malgré la préoccupation nécessaire du monde pour le Covid-19, nous ne pouvons pas attendre que la pandémie passe pour réduire rapidement les émissions", poursuit la tribune, alors que la plupart des plans de relance de l’économie post-Covid ont été jugés pas assez verts et trop dépendants des énergies fossiles. Les signataires reconnaissent bien les signaux positifs dans les objectifs fixés, dans le cadre de l’accord de Paris, pour réduire l’augmentation de la température mondiale d’ici à la fin du siècle.

Mais "ces promesses ne suffisent pas", estiment ces derniers. Ils réclament notamment des "plans crédibles à court et à long terme pour accélérer les technologies plus propres et transformer les sociétés" et à ce que les financements pour protéger la planète soient équivalents aux sommes "sans précédent" qui ont été injectées pour faire face à la pandémie. "La crise environnementale exige une réponse d'urgence similaire. Des investissements énormes seront nécessaires, au-delà de ce qui est envisagé n'importe où dans le monde. Mais de tels investissements produiront d'énormes résultats positifs pour la santé et l'économie", poursuivent les rédacteurs en chef, pointant une réduction de la pollution de l’air ou une meilleure alimentation.

"En tant qu'éditeurs de revues de santé, appelons les gouvernements et autres dirigeants à agir, marquant 2021 comme l'année où le monde change enfin de cap", plaide cet éditorial. Qui insiste : "La plus grande menace pour la santé publique mondiale est l'échec continu des dirigeants mondiaux à maintenir l'augmentation de la température mondiale en dessous de 1,5 ° C et à restaurer la nature." Cette tribune mondiale est publiée au moment où se tient à Marseille le Congrès de la nature, forum mondial sur la biodiversité et espace de négociations avant des prochains rendez-vous cruciaux : la COP26 à Glasgow en fin d’année et puis la COP15 en Chine, l’an prochain.

CQ

