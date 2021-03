Paris : pic de pollution aux particules fines, la circulation différenciée en vigueur ce mercredi

Un ciel bleu... mais pollué. Un épisode de pollution aux particules fines a débuté mardi et se termine mercredi sur une large partie de l’Île-de-France. La qualité de l'air sera "dégradée à mauvaise" à Paris et dans le nord-ouest de la région, "en raison des conditions météorologiques qui empêchent la dispersion des polluants émis localement", explique Airparif, l’organisme chargé de mesurer la qualité de l'air, dans un communiqué. Le seuil moyen des 50 µg/m3 pour les particules P10 devrait être dépassé dans la journée.

L’Agence régionale de santé (ARS) conseille aux personnes fragiles, femmes enceintes, personnes de plus de 65 ans, de ne pas pratiquer d’activités physiques. De son côté, la préfecture de Paris demande aux automobilistes de lever le pied, en réduisant leur vitesse de 20 km/h, et de privilégier les transports en commun. Seuls les véhicules disposant des vignettes Crit'Air 0, 1 et 2 sont autorisés à circuler à l'intérieur du périmètre délimité par l'A86. Des mesures restrictives de circulation qui s'appliquent de 5h30 à minuit dès mercredi et ce jusqu’à la fin de l’épisode de pollution.