Pic de pollution à Paris : le stationnement gratuit ce jeudi

Garer sa voiture pour mieux respirer. En raison d’un pic de pollution atmosphérique, la Ville de Paris a annoncé mercredi la gratuité du stationnement résidentiel ce jeudi 14 octobre. La mairie demande par ailleurs aux Parisiens de recourir le plus possible au télétravail, de privilégier les transports en commun.

Dans le cas où vous devriez tout de même prendre la voiture, il est conseillé de favoriser le covoiturage et de réduire sa vitesse. Celle-ci doit être limitée à 110 km/h sur les portions d’autoroutes normalement limitées à 130 km/h, à 90 km/h sur les portions d’autoroutes et de voies rapides normalement limitées à 110 km/h, à 70 km/h sur les portions d’autoroutes et de voies rapides normalement limitées à 90 km/h, ainsi qu'à 80 km/h ou à 90 km/h sur les routes nationales et départementales.