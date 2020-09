Plan de relance : l'avenir est-il vraiment à l'hydrogène ?

Sur le papier, l'hydrogène n'a que des vertus. C'est l'élément chimique le plus courant sur terre, et sa combustion n'émet que de la vapeur d'eau pour seul résidu. De quoi expliquer que depuis plus de quarante ans on décrive l’hydrogène comme “l’énergie de demain”.

L’idée serait donc d’utiliser comme source d’énergie le solaire, l’éolien, ou l’hydro-électrique, des énergies renouvelables qui feraient baisser drastiquement le bilan carbone de l’hydrogène ainsi produit. Surtout, ce dernier pourrait devenir un moyen de stocker l’énergie produite de manière intermittente par les éoliennes ou les panneaux solaires, pour l’utiliser quand on en a besoin, et pas juste en plein jour ou quand le vent souffle. Un projet dont le réalisme économique reste quand même à confirmer, dans un pays où le nucléaire fournit, jour et nuit, et à la demande, une énergie déjà décarbonée.

Si la promesse d’un futur propulsé par l’hydrogène appelle le plus souvent l’image d’un conducteur faisant le plein de sa voiture à une pompe à hydrogène, il va falloir en changer de paradigme, et pour cause : pour l’automobile, le compte n’y est pas. Sans même rentrer dans la problématique d’un réseau d’approvisionnement à développer de zéro ou presque, la voiture à hydrogène a aujourd’hui face à elle une concurrente redoutable : la voiture électrique à batterie, qui a depuis dix à vingt ans franchi des caps technologiques qui l’ont rendu plus efficace, moins chère, et bien plus verte.

Plus efficace d’abord, parce que le circuit de l’énergie est bien plus court. Ici, nul besoin d’aller à une pompe, et donc de subir le coût financier et écologique du stockage et de l’acheminement de l’hydrogène. Au quotidien, une voiture à batterie utilise un réseau électrique qui existe déjà, il n’y a que pour les grands trajets qu’il faut créer des bornes, sans besoin là non plus de réinventer le réseau qui va avec.