France 2030 : le nucléaire, pierre angulaire des prochaines années pour Emmanuel Macron

Au fond, deux sujets clés doivent être traités, indique le chef d'État. Il faut, à la fois, veiller à l'amélioration de la sûreté des installations - en baissant les coûts - et à une meilleure gestion des déchets. Pour cela, Emmanuel Macron compte sur le parc nucléaire tricolore déjà existant, mais aussi sur de nouvelles installations. "L'objectif numéro un, c'est de faire émerger en France des réacteurs nucléaires de petite taille innovants et avec une meilleure gestion des déchets", assure-t-il. Ces SMR ("Small Modular Reactors") sont à la fois "plus modernes et plus sûrs". "La sûreté est un point clé dans le débat sur le nucléaire", martèle le pensionnaire de l'Élysée. "C’est absolument clé, car on sait que l’on va continuer d’avoir besoin de cette technologie", ajoute-t-il.