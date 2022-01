Plastique à usage unique : ce qui est déjà interdit, ce qui va bientôt l’être

Seconde mesure de tolérance dans le cadre de ces restrictions : pour permettre d’écouler les stocks, les fruits et légumes "produits ou importés avant le 1er janvier 2022" emballés sous plastique peuvent encore être proposés à la vente pendant six mois.

Une mesure fixée par le décret du 8 octobre 2021, dans le cadre de la loi anti-gaspillage du 10 février 2020, qui prévoit d'autres interdictions : à compter de ce samedi, il n'est plus autorisé de produire des sachets de thé et de tisane en plastique non biodégradables, détaille le site du ministère de l’Économie. Par ailleurs, est aussi proscrite la production d’emballages et de sacs fabriqués avec du plastique oxodégradable, un matériau souvent présenté comme plus écologique car pouvant se dégrader au contact de la lumière ou de la chaleur, mais qui se fragmente en réalité en microparticules qui peuvent se retrouver dans la nature et la polluer.

À noter également, les sachets plastiques qui recouvrent les journaux et les publicités sont désormais écartés, ainsi que les jouets en plastique offerts dans les menus de fast-foods, relève le site Vie Publique. Pour limiter les recours aux bouteilles plastifiées, les établissements qui reçoivent du public doivent par ailleurs s’équiper d’au moins une fontaine à eau. Un ensemble de mesures et d'interdictions qui s’ajoutent à une liste de plus en plus longue au fil des années.