Plus cher, moins efficace... Ce produit qui remplacera le glyphosate à la SNCF

Pour la SNCF, le glyphosate, c'est terminé. Grosse utilisatrice de ce produit accusé de provoquer des cancers, l'entreprise a annoncé son remplacement par une solution alternative, comme elle s'y était engagée avant la fin 2021. Les 35 à 38 tonnes par an de glyphosate utilisées jusqu'ici pour désherber les voies seront remplacées au printemps 2022 par un produit composé à plus de 95% d'acide pélargonique, d'origine végétale.

Composée d'un herbicide de biocontrôle et d’un anti-germinatif (sulfonylurée), cette alternative est une bonne nouvelle pour Bernard Aubin, ancien cheminot et membre du syndicat First SNCF. "La suppression du glyphosate a un double avantage. Déjà, d'éliminer le risque vis-à-vis du personnel, mais également d'éliminer ce risque vis-à-vis de la population, notamment des territoires agricoles qui se trouvent aux abords des voies", met-il en avant.

Pour autant, cette nouvelle solution est moins efficace, plus visqueuse et exige d'embarquer de plus grands volumes, selon SNCF Réseau. De plus, ce produit ne sera utilisé que sur les voies et les pistes, mais pas sur leurs abords, qu'il faudra faucher, conformément à la récente loi Egalim (pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous).

L'entretien des voies et de ses abords devrait donc coûter plus cher à l'entreprise ferroviaire. Avec le glyphosate, le traitement de la végétation lui coûtait environ 30 millions d'euros. À partir du printemps prochain, la facture passera à 140 millions d'euros par an.

Mais cet investissement est justifié pour Eva Sas, porte-parole d'Europe-Écologie-Les Verts. "On doit construire une société qui soit effectivement plus respectueuse de la santé et on devrait au contraire étendre cette interdiction du glyphosate", estime-t-elle.