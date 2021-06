Pollution au large de la Corse : une plage atteinte par des galettes de mazout

L’accès de la plage, située à la limite de la station balnéaire de Solenzara, était bloqué par les gendarmes ce lundi, de même que celui du camping voisin. Pour les vacanciers venus se poser au bord de la mer en camping-car, impossible d’y accéder et de se baigner. À l'instar d’un couple venu de Normandie, sollicité dans le reportage en tête de cet article. "Déçue", confie simplement la femme au micro de TF1. "C’est terrible. Faire tant de kilomètres et puis être bloqué, on ne peut pas se baigner", ajoute son mari.

Des vacances gâchées pour les touristes et de la colère pour les élus de la région comme pour les responsables de paillotes sur le bord de mer. "Non seulement la baignade est interdite, mais les emplacements sur les transats sont interdits aussi, ainsi que l’accès à la plage", affirme Franck Bighetti, gérant de la paillote "La voile rouge". "L’accès au restaurant, non, donc les gens peuvent quand même venir manger, mais ils aiment bien se fixer sur les transats et profiter de la plage en restant ici toute la journée", dit-il. "C’est une catastrophe écologique et économique donc là les établissements ont réouverts le 9 et deux jours après on est obligés de fermer les plages et autres donc c’est sûr que ça risque d’être lourd", poursuit Francis Giudici, président de la communauté des communes Fium’Orbu Castellu.