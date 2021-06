"Pollution d'ampleur significative" en baie de Saint-Brieuc : une nappe d'huile de 16 km détectée sur le chantier éolien

La préfecture maritime indique avoir "rapidement transmis les éléments observés au procureur de la République de Brest, à présent en charge du dossier". Par ailleurs, le préfet maritime a envoyé le Bâtiment de Soutien et d'Assistance Affrétés (BSAA) Sapeur et son matériel de lutte antipollution, qui devait arriver sur zone ce mardi matin. La société Ailes Marines, filiale de l'espagnol Iberdrola, qui construit le parc éolien, a de son côté déclaré à la préfecture maritime de Brest que le navire devrait quitter la baie de Saint-Brieuc dans la matinée et rejoindre un port hollandais pour y conduire des vérifications sur les équipements de forage.

Cet incident devrait de nouveau donner du grain à moudre aux opposants au projet, parmi lesquels de nombreux pêcheurs. Au début du mois de mai, une cinquantaine de bateaux de pêche avaient fait une démonstration de force en encerclant pendant une heure l'Aeolus et en tirant des feux de détresse vers le ciel. Les pêcheurs réclament l'annulation de ce projet de parc éolien, qui doit être mis en service fin 2023. Ils y voient une menace pour la riche biodiversité marine (homards, coquilles Saint-Jacques...) de la baie de Saint-Brieuc. Parallèlement, les écologistes craignent la dispersion d'aluminium dans la chaîne alimentaire marine.

Le 21 mai, des pêcheurs ont par ailleurs été condamnés pour violences et menaces de morts à l'encontre de gendarmes et de vigiles du chantier, après des incidents survenus une semaine auparavant. Trois des marins, "auteurs des faits les plus graves de violences, menaces de mort et dégradations", ont été déférés au parquet vendredi et "accepté les peines proposées" : 8 mois et 6 mois d'emprisonnement, assortis d'un sursis probatoire durant 2 ans.