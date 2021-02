Pour le vaccin comme pour le climat, halte à la compétition !

Les partisans de la libre concurrence pure et parfaite ne tarderont pas à nous dire qu'il s'agit d'une preuve de plus que l’économie de marché et la technologie nous sauvent. Car grâce à la stratégie vaccinale, la vie va bientôt pouvoir reprendre son cours d’anormalité habituelle, avec les 48.000 morts annuels associés à la pollution de l’air, l’augmentation infernale des émissions de CO2 et la fréquence des catastrophes climatiques corrélée, ou encore l’érosion dramatique de la biodiversité… Bref, des tragédies déjà bien intégrées, qui accompagnent nos vies depuis des décennies. Le drame de l’humanité, c’est que nous finissons par nous habituer à nos conditions de vie dégradées qui, progressivement et insidieusement, deviennent le nouveau point de référence. Au rythme de la dégradation du climat, à quoi va bien pouvoir servir la compétitivité sur une planète étuve ? La "compétition" serait-elle la seule source de progrès dont l’humain est capable ?

Personne ne conteste que l’émulation provoquée par la compétition engendre des solutions originales qui n’auraient pas pu survenir aussi rapidement en d’autres circonstances. Dernier exemple en date : la course aux vaccins face à la pandémie de Covid-19. Elle a été le fantastique théâtre d’une féroce compétition entre les acteurs du "Big Pharma" et leurs éco-systèmes, pour être les premiers à sortir le "vaccin qui tue", ou plutôt qui sauve on l’espère, dans le contexte sanitaire singulier que nous subissons.

Certes, comme dans la nature, les forts vivent et les faibles meurent. Mais dans la nature précisément, le cynisme n’existe pas. L’entraide et la solidarité entre et inter espèces dominent plus que la brutalité de la caricaturale loi de la jungle. L’économiste Gus Speth nous éclaire sur la réalité des mesures à prendre face aux défis écologiques qui nous font face : "Avant, je croyais que les plus grands défis auxquels devait répondre la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) étaient les inégalités, la perte de la biodiversité, l’effondrement des écosystèmes et le changement climatique. Je croyais qu’on pouvait résoudre ces problèmes avec les progrès scientifiques. Mais, j’avais tort. Les plus grands défis de la RSE sont l’égoïsme, la cupidité et l’apathie… et pour y faire face, il nous faudra une transformation spirituelle et culturelle."

Pour opérer cette transformation la compétition ne sera d’aucun secours, nous devons surtout apprendre à collaborer beaucoup mieux et plus intensément. La complexité des défis est telle que seule une approche transversale et transdisciplinaire permettra de les résoudre. Mais concrètement quels sont les verrous à faire sauter pour y parvenir ?