Pour l'inventeur de la collapsologie, "c’est en se mettant en mouvement que l’espoir revient"

L'idée, dans votre dernier livre, est de sortir d'une réflexion monothématique, d’avoir une approche systémique avec 25 auteurs qui abordent chacun une cause. On peut tout aussi bien lire Nancy Huston qui écrit sur les mythes que Corinne Maier sur la surpopulation, ou le patron du Shift Project, Matthieu Auzanneau, sur les énergies fossiles. L'idée est de tisser des liens, lancer des ponts pour montrer finalement que tout est lié ?

Oui, et c'est à nous de lier les choses. C’est une invitation aux lecteurs à se faire leur propre idée, toujours dans les nuances de gris. Ce n'est pas blanc ou noir. Il ne va y avoir un effondrement d’un jour à l’autre comme dans le cinéma hollywoodien, et puis, c’est la fin de tout. Quand on discute avec des copains ou avec la famille, souvent on veut désigner un bouc émissaire. On veut trouver une des causes principales : le capitalisme, le patriarcat, la civilisation, le colonialisme ou encore les super-riches, les Francs-Maçons, les Juifs, les reptiliens, etc. Dès qu’il y a un problème, les hommes ne se sentent bien que s’ils cherchent des solutions. Et pour cela, il faut aller voir les causes. C'est totalement sain et logique d'aller voir les causes. On nous a reproché dans le premier livre de ne pas avoir parlé des causes. Donc là, c'était la suite. Petit à petit, on pose les jalons d'une pensée qui se structure. D'abord le constat en 2015, puis la voie intérieure, c’est-à-dire psychologique, spirituelle et artistique. Et maintenant, ce sont les causes. Pour nous, c'était préalable à une suite qui sera l'organisation, le côté politique des choses. C'est en fait le livre que nous voulions écrire dès le début, mais il fallait d’abord poser des balises avant d’ouvrir le chantier politique.

Vous dites que vous avez démonté des salles entières lors de vos conférences en étant lucides sur les catastrophes. Aviez-vous en tête à l’époque cette autre voie, celle des ressources intérieures, que vous avez décrites dans vos autres livres parus ensuite ?

C'est vrai qu'au début, on était très froids, secs, et on a cassé des publics sans s'en rendre compte. Nous pensions qu’en répandant la science, les graphiques et les chiffres du GIEC (le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, NDLR), etc., les gens allaient juste se mettre à bouger. En fait, pas du tout. Il y a des questions d'affect, de déni, des verrous psychologiques, sociologiques, juridiques. Il y a plein de verrous à faire sauter. Et puis, petit à petit, on s’est rendu compte que chacun, chaque personne, avec sa sensibilité, trouve aussi son chemin, ses leviers d'action et en retrouvant un peu l'action, souvent collective, d'abord à petite échelle, ils retrouvent l'espoir. En fait, il y a un grand déclic qui se produit. C'était intéressant de se rendre compte qu'il ne faut pas attendre l'espoir. Il faut se mettre en mouvement. Et c'est en se mettant en mouvement, en retrouvant le collectif, que l'espoir revient. Et souvent, on a tendance à attendre l’espoir. Espoir, "esperar", c'est la même racine que "attendre" en espagnol. Et ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas un espoir passif où l’on se dit : "Hé ! Les amis ! A-t-on une chance de réussir à éviter cet effondrement ? Tant que vous ne m’amenez pas la preuve qu'on va éviter l'effondrement, moi, je ne bouge pas !". Ce n’est pas ça, l'espoir. Ayez le courage de vous mettre en mouvement, et une fois que vous êtes en mouvement - c'est d’ailleurs ce que dit Albert Camus - vous recréerez de l'espoir chez vous et chez les autres. Et c'est exactement ce qu'on voit depuis dix ans. C'est pour cela que la collapsologie est mobilisatrice et pas démobilisatrice.