Pour un après-Covid durable, l'OMS appelle à des actions immédiates contre le changement climatique

En faisant une fois de plus le lien direct entre santé publique et protection de l’environnement, comme le souligne le directeur de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, cité dans un communiqué : "La pandémie de Covid-19 a mis en lumière les liens intimes et délicats entre les humains, les animaux et notre environnement. Les mêmes choix non durables qui tuent notre planète tuent les gens."

Ce rapport contient dix recommandations adressées directement aux dirigeants et destinées à donner la priorité à la santé et au climat. Parmi elles, on peut citer un engagement en faveur d’une relance économique verte après la pandémie, la promotion de transports plus sains et d’une "production alimentaire durable et résiliente", ou encore une transition vers une "économie du bien-être".

Les enjeux climatiques sont de taille au moment de la reprise des activités industrielles mondiales et à deux mois de la COP26, qui doit être l’occasion pour les États signataires de l’Accord de Paris de rehausser leurs engagements sur la hausse des températures.