Le nucléaire est-il vraiment plus cher que les énergies renouvelables ?

Face aux besoins énergétiques et à la flambée des prix qui survient en pleine campagne présidentielle, le sujet est éminemment politique. Gaz, nucléaire ou éolien, chaque responsable politique a la solution pour une énergie répondant à la demande et dans une logique de transition écologique.

Prônant une société strictement fondée sur des énergies renouvelables, les écologistes avancent régulièrement l’argument financier. Cela a été de nouveau le cas ce lundi 15 novembre avec Yannick Jadot et Sandrine Rousseau, invités respectivement de France Inter et de LCI. Pour le candidat EELV, "le nucléaire coûte en réalité bien plus cher" que le renouvelable tandis que pour son alliée dans la campagne, "construire des nouvelles centrales est plus cher qu’investir dans le renouvelable". Alors, l’argument est-il tenable ? Peut-on mentionner le prix de l’énergie nucléaire pour défendre le renouvelable ?

D’abord, de quoi parle-t-on lorsque l’on évoque le nucléaire et les énergies renouvelables ? D’un côté, on parle des dernières générations de centrales et non pas des plus anciennes dont le coût est "déjà amorti", selon Anne Bringaut, coordinatrice du Réseau Action Climat (RAC). De l’autre, on vise l’ensemble de l’énergie renouvelable existante : l’énergie éolienne, hydraulique, solaire, ou encore tirée de la biomasse ou de la géothermie.

Une étude du Réseau de Transport d’Électricité (RTE) a été publiée fin octobre sur ce sujet précis. Très attendue, elle préconise plusieurs scénarios pour le futur mix énergétique de la France, à la lumière de deux impératifs : la garantie d’un approvisionnement en électricité et la neutralité carbone en 2050. Plusieurs critères sont alors pris en compte, comme l’impact environnemental et le coût final. Et pour comparer le coût d’une énergie, il s’agit selon RTE de "comparer le coût complet des différentes options (coût système) et non le coût individuel de chaque technologie".