Prix Jeunes pour l’Environnement 2022 : quel rôle pour la tech dans la transition écologique ?

Dans le même temps, la tech innove et tente de trouver des solutions pour enrayer le changement climatique. Emballer plus sainement, modifier l’éclairage pour moins consommer, trouver des solutions à base de cheveux humains pour stopper les marées noires par exemple. Les États, à l’image du label Greentech en France, encouragent les start-ups faisant de l’environnement leur credo.

Greentech, Agtech, Fintech, Biotech, Foodtech, Medtech, Tech4good, les appellations dans les métiers des technologies fleurissent, boostées par le dynamisme du secteur en pleine croissance. De plus en plus ancrées dans notre quotidien, les innovations technologiques offrent des nouveaux services aux sociétés, mais leurs impacts environnementaux posent question.

Le débat est maintenant largement ouvert : la transition écologique viendra-t-elle de la tech ou plutôt de changements de comportements et d’usages moins énergivores ? Entre durabilité du high-tech et désirabilité du low-tech, les avis de toutes les parties prenantes sont nombreux et contradictoires. Et vous, qu’en pensez-vous ?