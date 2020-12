Pyrénées : un troisième ours abattu, les associations s'indignent

"L'ourse Sarousse est morte, abattue d'un coup de feu" dans la vallée de Bardaji. Le gouvernement régional d'Aragon a annoncé sur Twitter la mort d'un nouveau plantigrade dans les Pyrénées. Les autorités précisent qu'une personne ayant tiré les coups de feu dit "avoir agi en état de légitime défense". Une enquête sous l'égide des "Services de protection de la nature" a été ouverte. Une autopsie de l'animal devrait aussi être effectuée.

Quelques jours plus tôt, une personne a été arrêtée dans le cadre de l'enquête sur la mort de l'ours Cachou, un ours mâle de six ans retrouvé mort début avril dans le val d'Aran en Espagne, près de la frontière avec la France. Un autre ours avait été abattu près de la station de ski française de Guzet, en Ariège, en juin dernier. Pour l'instant, les circonstances du décès de ces deux spécimens demeurent floues.