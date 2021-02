Quelles lois françaises et européennes encadrent la finance verte ?

La couleur verte symbolise l’équilibre, l’harmonie et la croissance. Trois qualités que le législateur cherche souvent à s’approprier en matière d’économie. Il s’agit en plus de « la couleur des plantes saines et florissantes », ce qui n’a pas manqué d’intéresser les élus. En l’occurrence, si vous voulez aujourd’hui verdir votre portefeuille, pas de panique, la loi vous accompagne. Transparence, traçabilité, uniformité, fonds verts disponibles partout, etc. L’investisseur tient de plus en plus de cartes vertes en main pour choisir de financer la lutte contre le changement climatique, la transition énergétique ou la protection de la biodiversité.

Il faut reconnaître que les États prennent souvent des mesures lorsque l’agenda international les oblige. Si un pouvoir politique organise un événement environnemental très médiatisé ou très important, il doit à ses citoyens des mesures fortes. Anne-Claire Roux, directrice générale de la plateforme Finance for Tomorrow, l’a constaté en France avec l’organisation de la COP21 en décembre 2015 : "On a beaucoup été sollicité, y compris pour coconstruire l’article 173 de la loi sur la transition énergétique pour une croissance verte. Les acteurs publics et privés se sont mobilisés pour la planète, je n’avais jamais vu ça. Depuis, je constate une accélération progressive et constante des initiatives financières pour le climat."