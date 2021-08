Réchauffement de l’atmosphère, catastrophes naturelles, montée des eaux, méthane... le Giec sonne l'alerte

Ce rapport d'évaluation passe en revue cinq scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, du plus optimiste à l'hypothèse du pire.

C’est la première évaluation complète de la science climatique depuis 2014, réalisée par plus de 230 scientifiques de 66 nationalités en se basant sur 14.000 études publiées. Ce nouvel état des lieux, publié sept ans après le précédent, était très attendu, à trois mois de la COP26 prévue en novembre à Glasgow en Écosse.

Le climat se dégrade plus vite qu’on le craignait et seule l’humanité en est responsable : c’est le bilan dressé par le nouveau rapport du Giec, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat de l'ONU (Giec), dévoilé ce lundi 9 août.

Dans tous les scénarios envisagés - du plus optimiste ou plus pessimiste -, la température mondiale devrait atteindre +1,5°C ou +1,6°C par rapport à l'ère pré-industrielle autour de 2030. Soit dix ans plus tôt que la précédente estimation du Giec il y a trois ans.

Et si ces émissions ne sont pas drastiquement réduites, les +2°C seront dépassés au cours du siècle. Ce qui signerait l'échec de l'Accord de Paris et son objectif de limiter le réchauffement "bien en-deçà" de +2°C, si possible +1,5°C.

Toutefois, dans l'hypothèse la plus ambitieuse, en coupant drastiquement les émissions et en absorbant plus de CO2 qu'on en émet, la température pourrait revenir à 1,4°C d'ici 2100. Les techniques permettant de récupérer le CO2 dans l'atmosphère à large échelle sont toujours à l'état de recherche, note le Giec.

Océans, terres, atmosphère, toute la planète se réchauffe, mais certaines zones plus vite que d'autres : en Arctique par exemple, la température moyenne des jours les plus froids devrait augmenter trois fois plus vite que le réchauffement mondial.