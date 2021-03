Réacteurs nucléaires : François Bayrou "vole le débat", dénoncent les associations écologistes

"Dans cette opération de communication, l’intervention de Bayrou est une véritable caricature qui fait croire qu’il n’y a qu’une seule solution alors qu’il y a de plus en plus d’études d’entités institutionnelles et de laboratoires scientifiques qui montrent qu’aller vers le 100% renouvelable en 2050 est totalement faisable", dénonce auprès de LCI Nicolas Nace, chargé de campagne Transition énergétique à Greenpeace France. Il cite notamment une étude du Centre international de recherche sur l'environnement et le développement (Cired) , publiée en 2020, qui affirme qu'il est possible d'"atteindre 100% d’électricité renouvelable en France métropolitaine à l’horizon 2050, pour un coût égal ou inférieur au coût actuel", ainsi qu' un rapport de l'Ademe , l'agence de la transition écologique. Publié en 2016, il concluait à l'effet positif sur la croissance et l’emploi de la division par deux de la consommation finale d’énergie, combinée à la présence des énergies renouvelables dans une fourchette de 80 à 100% dans le mix électrique.

On est en train de construire cette idée qu’on n’a pas le choix et en faisant ça, on vole le débat.

On est en train de construire cette idée qu’on n’a pas le choix et en faisant ça, on vole le débat. - Sortir du Nucléaire

"Il y a d’autres possibilités mais le gouvernement et EDF essaient de jouer une prophétie auto-réalisatrice : on ne veut pas que ça marche, donc on ne se donne pas les moyens que ça fonctionne", abonde le réseau Sortir du Nucléaire, contacté par nos soins. "Ce qui se passe est extrêmement grave. On est en train de construire cette idée qu’on n’a pas le choix et en faisant ça, on vole le débat. La prolongation des anciens réacteurs n’est pas inéluctable, la construction de nouveaux réacteurs n’est pas inéluctable non plus", poursuit Charlotte Mijeon, chargée de communication au sein de l'association, citant ces mêmes études.

Pour Sortir du Nucléaire, il y a également "énormément d’hypocrisie dans ce discours qui appelle à 'un effort de sincérité et de lucidité'". "Il faudrait d’abord que la sincérité et la lucidité s’appliquent à l’industrie nucléaire", lance Charlotte Mijeon. "Si on regarde la dette d’EDF, l’état de l’industrie nucléaire, les malfaçons qui sont détectées en permanence sur l’EPR de Flamanville et les problèmes récurrents sur le parc en fonctionnement, on se rend compte qu’il y a un énorme souci financier. Or, les scénarios étudiés par le gouvernement et par EDF concernant la construction de nouveaux réacteurs prévoient tous que ce soit l’État qui prenne en charge les surcoûts, qui ne manqueront pas d’advenir".

Si développer les énergies renouvelables a un coût, garder à leurs côtés l'énergie nucléaire aurait d'autre part, pour Nicolas Nace, un coût encore plus important. "Plus on investit dans une technologie donnée, moins elle va coûter cher", argumente-t-il. "Et même si on avait un système avec 50% de renouvelables et 50% de nucléaire, la question de la variabilité des énergies renouvelables, au fil de la météo, se poserait quand même. Donc on aurait besoin d'investir dans des solutions de stockage de l'énergie. Ajouter le nucléaire aux énergies renouvelables, c'est plutôt additionner les inconvénients", ajoute-t-il.