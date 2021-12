Antarctique : le "glacier de l'apocalypse" menace de se fissurer et d'entraîner une hausse du niveau de la mer

Il est situé en Antarctique, fait la taille de la Grande-Bretagne et est qualifié "d'apocalyptique". Le glacier Thwaites, considéré comme le plus important du monde, inquiète de plus en plus les glaciologues, relate The Guardian. Et pour cause, le glacier présente de grandes fissures qui pourraient évoluer en fractures et entraîner une montée du niveau des mers de plus d'un demi-mètre dans le monde entier, ont prévenu des glaciologues réunis cette semaine à la Nouvelle-Orléans, aux États-Unis.

Des études montrent que ce glacier fond beaucoup plus vite que dans les années 1990 et certaines parties du bloc de glace pourraient même se détacher dans les cinq années à venir.