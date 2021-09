Les violents incendies de cet été ont causé des émissions record de CO2

Le service d'observation de la Terre "Copernicus" pointe du doigt la responsabilité du réchauffement climatique. Les incendies déclenchés en partie par les fortes chaleurs dans de nombreux pays cet été ont provoqué des émissions record de CO2 en juillet et en août, selon le service européen.

"Il est préoccupant que les conditions régionales plus sèches et plus chaudes -- provoquées par le réchauffement climatique -- augmentent l'inflammabilité et le risque d'incendie de la végétation. Cela a conduit à des incendies très intenses et à développement rapide", a commenté Mark Parrington, directeur scientifique chez Copernicus.