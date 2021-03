"On peut encore changer les choses !" : le message d'espoir (et d'alerte) de la glaciologue Heidi Sevestre

Heidi Sevestre est glaciologue, elle a voyagé dans le monde entier, participé à de nombreux documentaires et publié dans des revues prestigieuses. Dans quelques jours, elle entamera une expédition d’un mois à pied dans l’Arctique afin de mesurer la pollution de la neige et de la glace dans cette région qui se réchauffe sept fois plus qu’ailleurs. Une expédition qu’elle partagera avec des collégiens et lycéens du monde entier, et qu’elle nous fera vivre en direct sur les réseaux sociaux ! Car pour elle, rien de plus important que de partager ses recherches avec le plus grand nombre. Rencontre.

Heidi Sevestre : C'est vrai que ce n’est pas un métier commun. La glaciologie, c'est la science qui étudie la glace sur terre, donc les glaciers, la banquise, le permafrost. Et moi, je me suis spécialisée dans ces masses de glace que l'on trouve sur Terre, qu'on appelle les glaciers. On est un petit peu comme des docteurs, et nos patients, ce sont ces géants de glace que l'on trouve en très haute montagne ou près des régions polaires. Et comme des patients qui seraient malades en ce moment, on essaie de comprendre quels sont leurs symptômes, ce que ces glaciers essaient de nous dire. Surtout, aujourd'hui, on travaille particulièrement sur l'impact du changement climatique sur les glaciers. J'essaie d'aller voir le plus de glaciers possible. Je suis une très grande passionnée des régions polaires, mais je m'intéresse aussi aux glaciers qu'on oublie un petit peu : ceux dans des régions reculées, notamment des glaciers que l'on trouve le long de l'équateur, parce qu'il reste encore des glaciers dans les régions tropicales.

Sylvia Amicone : Pour celles et ceux qui ne connaissent pas votre métier, quand on est glaciologue aujourd’hui, en 2021, que fait-on et où ?

C'est vrai que ça a été vraiment une réaction au plus profond de moi-même. Quand j’étais en train d’écrire des articles scientifiques, je me disais : mais qui va lire ce que je suis en train d'écrire ? Qui va avoir accès à ces données là ? Parce qu'aujourd'hui, si on veut creuser, avoir accès à ces données, il faut payer, il faut avoir un certain jargon scientifique, une certaine éducation. C'est très compliqué et je me suis dit : finalement, que je publie ses résultats ou pas dans ce journal, quelle influence cela va-t-il avoir sur mes parents, par exemple ? Probablement aucune. Et ça a été vraiment une réaction presque instinctive. Je me suis dit, personne ne me pousse à rendre ces résultats accessibles, donc, il n'y a que moi qui vais pouvoir le faire. J'ai pris un peu le taureau par les cornes et je me suis dit : "banco, on y va !".

Si l'Arctique perd de la glace, on risque d'avoir un bouleversement climatique encore plus amplifié chez nous, en France - Heidi Sevestre

Comment faites-vous pour justement essayer de vulgariser, de toucher les gens, de les sensibiliser à vos travaux ?

Mon travail, c'est vraiment d'essayer de remettre les glaciers dans le quotidien des gens. C'est de leur expliquer, par exemple, qu’un Arctique froid est très important pour nous, pour nos saisons. Si l'Arctique perd de la glace, on risque d'avoir un bouleversement climatique encore plus amplifié chez nous, en France. S’il n’y a plus de banquise en Arctique, on pourra avoir des saisons d'automne et d'hiver beaucoup plus chaudes, des extrêmes météorologiques beaucoup plus puissants, c'est-à-dire des tempêtes, des saisons de canicule qui durent encore plus longtemps ou au contraire, des périodes très froides. Ce que l’on essaie de faire, c'est finalement de rapprocher les régions polaires ou les régions de haute montagne de notre quotidien, de montrer que notre vie de tous les jours est directement en contact avec ce qui se passe, même si ça nous paraît très loin.

Où vous situez-vous dans les différents courants qui voient le jour face au changement climatique, et notamment face à ces courants de collapsologie ? Est-ce que, pour vous, il est encore possible d’agir ?

Je comprends complètement d'où vient cette inquiétude. Au niveau des glaciers, le seuil de basculement est autour des 1,5-2 degrés. On s'en approche, on est déjà à 1,1 degré, mais ce qui est crucial, c'est surtout de ne pas baisser les bras aujourd'hui. Au contraire, on a besoin que tout le monde se relève les manches et qu'ensemble, on arrive à construire quelque chose de positif parce qu'on peut encore changer les choses aujourd'hui. Je recommande à tout le monde de se dire : à mon niveau, qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce que je vais lancer un Repair Café ? Est-ce que je vais aller faire du parapente pour récolter des données scientifiques ? Ce n'est pas anecdotique, toutes ces solutions. Surtout, ces solutions qui sont locales, ces solutions individuelles, il faut les mettre en valeur parce que petit à petit, cet effet boule de neige va avoir un impact global.