Réchauffement climatique : record de concentrations des gaz à effet de serre en 2020, alerte l'ONU

Le ralentissement de l'économie imposé par la pandémie de Covid-19 "n'a pas eu d'incidence perceptible" sur le niveau et la progression des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, malgré un recul temporaire des nouvelles émissions, pointe l'OMM. Pire, le taux d'augmentation annuel des concentrations du dioxyde de carbone (CO2), du méthane (CH4) et du protoxyde d'azote (N2O) a même dépassé la moyenne de la période 2011-2020 sur l'année écoulée.

"Nous devons repenser l'industrie, le secteur énergétique et les transports, et tout notre mode de vie. Les transformations nécessaires sont économiquement abordables et techniquement faisables. Il n'y a pas de temps à perdre", martèle-t-il.

Selon la dernière évaluation de l'ONU, les engagements de réduction des émissions actuelles de gaz à effet de serre et la trajectoire actuelle de près de 200 pays pourraient conduire à un réchauffement "catastrophique" de 2,7°C, bien loin de l'objectif de l'Accord de Paris. "Au rythme où augmentent les concentrations de gaz à effet de serre, l'élévation des températures à la fin du siècle sera bien supérieure aux objectifs de l'Accord de Paris, soit 1,5 à 2 degrés Celsius au-dessus des niveaux préindustriels. Nous sommes très loin du but", avertit le secrétaire général de l'OMM, Petteri Taalas.

À partir de dimanche prochain - et pour une petite semaine - s'ouvre la COP26 à Glasgow (Écosse). Face à ces chiffres catastrophiques, l'ONU espère voir les États prendre des mesures fortes pour inverser la tendance. "Il ne s'agit pas juste d'une formule chimique et de chiffres sur un graphique. Cela a des répercussions massives sur notre vie quotidienne et notre bien-être, sur l'état de la planète et sur l'avenir de nos enfants et petits-enfants", rappelle Petteri Taalas.