Réchauffement climatique : une COP26, mais pour quoi faire ?

SIX ANS PLUS TARD - Le sommet mondial sur le climat de Glasgow doit permettre aux États d’être plus ambitieux qu’il y a six ans, pendant l’Accord de Paris. Mais les déconvenues sont nombreuses et ce rendez-vous particulièrement attendu pourrait être loupé.

C’était un sommet historique, vu les engagements pris en faveur du climat et le nombre de pays signataires (196 à l'époque). Six ans plus tard, les États doivent rehausser ces fameux engagements à l’occasion de la COP26, qui se tiendra à partir du 31 octobre à Glasgow, en Écosse. Mais pour certains, cela se fera à marche forcée : après un an et demi de pandémie, la relance de l’économie est la priorité.

4 objectifs pour chaque signataire

Cette Conférence des Parties est pourtant l’occasion d’aller plus loin que l’accord conclu lors de la COP21 et d’"honorer la promesse faite à Paris", selon le président de la COP Alok Sharma. Celle-ci prévoyait une clause selon laquelle les États devaient soumettre cinq ans plus tard des engagements climatiques plus ambitieux. Pour ce faire, le député britannique a fixé quatre objectifs à chaque signataire de l’accord : "La réduction des émissions, l’adaptation au changement climatique, le financement et la collaboration." Si de telles injonctions sont faites, c’est que la plupart des rapports publiés aujourd’hui montrent que les objectifs de l’Accord de Paris, quand bien même respectés, ne permettent pas d’atteindre l’objectif de limiter de 1,5°C la hausse des températures d’ici à la fin du siècle (par rapport à la période préindustrielle). En prévision du sommet mondial, 144 États sur 191 se sont déjà attelé à réviser leurs engagements et ont remis leur feuille de route. C’est le cas des pays européens, des États-Unis ou encore de l’Afrique du Sud.

L'accord sur le climat scellé à Paris, le 12 décembre 2015 − FRANCOIS GUILLOT / AFP

Mais d’autres ne jouent pas le jeu et n’ont pas pris de nouveaux engagements plus conséquents pour réduire les émissions de gaz à effet de serre : la Russie, le Brésil, mais aussi l’Australie. La Chine, premier pollueur mondial, n’a même pas encore remis de feuille de route révisée mais a promis de ne plus construire de centrales à charbon à l’étranger. Pourtant, avec la hausse des prix de l’électricité, qui se répercute partout sur le globe, Pékin a fait le choix du rétropédalage et relancé ses centrales polluantes pour faire face à la pénurie. Sa production de charbon va ainsi augmenter de près de 6% malgré les alertes passées à propos de l’impact environnemental des énergies fossiles. Et du côté de la Russie, qui n’a donc pas été plus ambitieuse dans sa nouvelle feuille de route, Vladimir Poutine a d’ores et déjà indiqué qu’il ne se rendrait pas à Glasgow pour ce grand rendez-vous. Contrairement au Premier ministre australien, réputé pour ses positions climatosceptiques, qui assistera bien à la COP26.

Dans le même temps, plusieurs entreprises ayant investi dans le sommet mondial ont fait part de leur embarras après avoir qualifié son organisation de chaotique. De l’opérateur Sky à l’Américain Microsoft en passant par le groupe Ikea, une dizaine de grands sponsors ont alors accusé la COP26 d’être "mal géré" et "de toute dernière minute", selon les informations du Guardian. Des critiques qui en disent long sur l’ouverture de ce sommet, déjà décalé une fois en raison de la crise sanitaire. Et les acteurs les plus impliqués dans le combat contre la crise climatique se montrent eux-mêmes désabusés. À l’AFP, la militante suédoise Greta Thunberg confiait récemment ne pas y croire à ce stade : "Dans l’état actuel des choses, cette COP n’amènera pas de grands changements."

