Réchauffement climatique : une température record de 38°C atteinte en Arctique en juin 2020 validée par l'ONU

"Cette enquête met en exergue la hausse des températures dans une région qui est importante pour le reste du monde du point de vue du climat" et il est donc important de la surveiller en permanence, a souligné Randall Cerveny, le rapporteur de l'OMM sur les extrêmes climatiques et météorologiques.

Par ailleurs, les enquêteurs de l'OMM essaient de "vérifier une température de 54,4° C enregistrée en 2020 et 2021 dans l'endroit le plus chaud de la Terre, la Vallée de la mort en Californie, et aussi d'homologuer un nouveau record de chaleur européen de 48,8° C atteint en Sicile cet été", a encore indiqué Petteri Taalas.