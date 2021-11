VIDÉO - Des scientifiques captent de rares images d'un ours polaire capturant un renne

La séquence a été saluée comme la première observation au monde d'un ours polaire chassant un renne. Deux scientifiques en mission sur une base de recherche polonaise en Norvège, ont repéré et suivi une jeune femelle ours qui avait pisté un petit groupe de rennes près de la côte.

D'après les spécialistes, dans cet archipel à un millier de kilomètres du pôle Nord, les ours polaires s'attaquent aux rennes assez régulièrement depuis le début des années 2000. En cause, le réchauffement climatique, qui fait fondre la banquise et, durant l'été, éloigne les phoques, mets favoris des ours. La population des rennes ayant considérablement augmenté depuis l'interdiction de leur chasse en 1925, on comprend qu'en temps de disette, l'ours blanc soit appâté. On estime qu'il existe 300 ours polaires pour 20.000 rennes sur ce territoire.