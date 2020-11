Rénovation énergétique : la France encore loin de ses objectifs, s'alarme le Haut conseil pour le climat

Vers une neutralité carbone en 2050 ? C’est l’objectif que la France s’est fixé mais qui semble encore très loin pour le Haut conseil pour le climat (HCC). En France, le bâtiment est un des quatre grands secteurs émetteurs de gaz à effet de serre, avec les transports, l'agriculture et l'industrie et les logements français sont parmi les plus "énergivores" d’Europe d’après le HCC.

Dans un rapport publié mardi, le Conseil s’est dit inquiet du retard de la France dans ses avancées dans la décarbonisation de la construction des bâtiments.

Ce mardi, le gouvernement a lui, présenté les nouvelles normes de construction des bâtiments neufs, qui visent à réaliser des économies d’énergie et une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces règles, appelées RE 2020, devraient entrer en vigueur dès l’été 2021 et comportent trois volets : la "sobriété énergétique" avec une baisse de 30 % de la consommation quotidienne, la prise en compte des besoins face aux changements de températures, ainsi que la baisse de 30% à 40% des émissions lors des constructions d’ici 2030 d’après les annonces de Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, et Emmanuelle Wargon, ministre déléguée au Logement.