Royaume-Uni : à Glastonbury, les anguilles menacées par la drogue des festivaliers

Quand la musique n'adoucit pas les mœurs. Une espèce rare d'anguille vivant en aval de la rivière Whitelake, dans le Sud-Ouest de l'Angleterre, est menacée selon des chercheurs britanniques. En cause ? Des niveaux élevés de cocaïne et d'ecstasy décelés dans la région, à cause du festival de musique de Glastonbury.

Des chercheurs de l'université galloise de Bangor ont en effet effectué des prélèvements dans la rivière, en amont et en aval du site du célèbre festival, avant, pendant et après l'événement qui avait attiré quelque 200.000 personnes en 2019. Verdict : les concentrations de MDMA (ecstasy) avaient été multipliées par quatre après le rassemblement de plusieurs jours et celles de cocaïne avaient fortement augmenté également, en raison de festivaliers urinant de manière sauvage.