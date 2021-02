Les principales mesures du projet de loi Climat

Le gouvernement compte sur ce texte de 65 articles pour rendre "crédible" l'objectif de réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre, principales causes du réchauffement climatique, d'ici à 2030 par rapport à leur niveau de 1990. Matignon a parlé d'une loi "ambitieuse et riche dont le gouvernement n'a pas à rougir [...] ancre l'écologie dans la société française et fait le dernier kilomètre de la transition écologique".

Interdiction de la publicité en faveur des énergies fossiles et "promotion" par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) de "codes de bonne conduite visant à réduire efficacement les communications commerciales audiovisuelles relatives à des produits ayant un impact négatif sur l’environnement". La Convention citoyenne pour le climat avait de son côté proposé des limitations fortes de la publicité sur les produits les plus polluants. Dans la même idée, les maires verront leurs pouvoirs augmenter pour la réglementation des espaces publicitaires.

Important poste de dépenses énergétiques, le logement va connaître des réformes. Pour inciter les bailleurs à améliorer leurs systèmes de chauffage, les loyers des "passoires thermiques" (soient cinq millions de logements classés F et G) seront encadrés. En 2028, ils ne seront plus classés "logement décent" et donc frappés d'interdiction à la location. Si leurs propriétaires souhaitent vendre, cela ne se fera plus sans audit énergétique. Dans le même esprit, la loi introduira un diagnostic de performance énergétique pour les immeubles d'habitation collectifs. Énergie, toujours, la loi introduira un cadre juridique afin d'interdire les terrasses chauffées.

Afin de préserver les espaces naturels, le gouvernement entend artificialiser deux fois moins de surfaces dans la prochaine décennie que lors de la décennie précédente. L'objectif final étant d'arriver à zéro artificialisation nette. Avec quels moyens ? L'interdiction de construire de nouvelles surfaces commerciales supposant une artificialisation des sols et l'inscription dans la loi de l'objectif de 30% d'aires protégées.