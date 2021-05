Sommet ChangeNOW : découvrez trois innovations astucieuses pour la planète Pommes − TF1

CHANGER LE MONDE - Protection des océans, énergie propre, emballages alimentaires : nous vous présentons trois innovations mises à l’honneur lors du sommet ChangeNOW, qui se tient à Paris jusqu'à samedi.

Les initiatives ne manquent pas pour répondre à l'urgence climatique et sociale. De ce jeudi à samedi, le sommet ChangeNOW* réunit à Paris des acteurs du monde entier bien décidés à changer la planète. Pour sa quatrième édition, l'évènement rassemble 500 intervenants venus présenter 1000 solutions concrètes et innovantes dans de très nombreux domaines. L'eau et les océans, l'alimentation, l'énergie mais aussi l'économie circulaire, la biodiversité ou la santé sont notamment au programme.

Le grand public est invité à assister aux différents ateliers et conférences uniquement en ligne, exceptionnellement en raison de la crise sanitaire. Vous pourrez ainsi prendre part à cet événement pour découvrir des solutions concrètes respectueuses de la planète. À cette occasion, nous vous présentons trois des nombreuses innovations visant à réduire notre impact environnemental mises à l'honneur lors de ce sommet. * Toutes les infos sur le sommet ChangeNOW en cliquant ici.

Planet Care : un filtre de lave-linge pour protéger les océans

Une machine à laver peut relâcher jusqu’à 700.000 microfibres de plastique dans l’eau. Celles-ci partent dans les canalisations avant de se déverser dans l’océan, où elles nuisent à la vie marine. La start-up Planet Care a donc imaginé une solution : elle propose un adaptateur à intégrer aux lave-linge afin de filtrer ces minuscules déchets. Il s’agit d’un filtre à nano membrane chargée électriquement qui capte les résidus de 0,2 à 1000 microns. Cet appareil est disponible sous forme de leasing, c’est-à-dire que vous louez les filtres réutilisables en moyenne 20 fois, puis vous les renvoyez pour qu’ils soient recyclés. Des packs de 6 à 13 filtres sont disponibles à l'achat en ligne après dépôt d'une consigne de 9,95 euros, qui équivaut à une carte de membre. Pour vous donner un ordre d'idée, une boîte de 6 vendue 49,95 euros correspond à 120 lavages. Ainsi, si vous effectuez une machine par semaine, il faut compter un peu moins de 25 euros par an.

Wind my Roof : une éolienne à installer sur son toit

Écologique, innovante et économique ! Posée sur le toit des bâtiments, la WindBox est une éolienne discrète et silencieuse capturant le vent qui remonte des façades. Les turbines ont la forme d'une boîte carrée de 2 m sur 2 m et de 1,5 m de haut. Elles fonctionnent avec des vents allant de 10 km/h à 100 km/h. Combinée avec le solaire, elle assure une production d’énergie renouvelable continue sur l’année. Trois WindBox peuvent par exemple alimenter jusqu’à 250 ordinateurs portables chaque année. Pour l’instant, ces éoliennes sont utilisées à la Défense, à côté de Paris, pour recharger des trottinettes électriques, mais à terme, elles sont destinées à rendre un bâtiment autonome en énergie, voire à en fournir à celui d’à côté.

Proteme : un enrobage pour conserver ses fruits et légumes

Proteme a élaboré une solution d’enrobage alimentaire comestible pour les fruits et légumes. Les ingénieurs ont imaginé des mécanismes de défense naturels contre les agressions biologiques protégeant l'aliment des moisissures et des bactéries. Par la même occasion, cette seconde peau prolonge de plusieurs semaines la vie du fruit ou légume qu'elle englobe. L’enrobage est naturel, biodégradable, comestible et n’a pas de goût. Le produit peut donc être consommé avec ou sans, un simple rinçage à l’eau suffisant pour retirer la pellicule. De plus, cette innovation est un substitut aux emballages plastiques. Autant de bonnes raisons de l’adopter.

