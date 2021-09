Transition écologique : une majorité de Français prêts à faire des efforts (sans payer plus)

Au lendemain d'un été rythmé par les catastrophes naturelles à travers le monde, quelle conscience écologique a la population française ? Un sondage Odoxa pour le groupe de presse Ebra tente d'y répondre ce mercredi 14 septembre. D'après les résultats glanés auprès de quelque 1500 Français*, 70% d'entre eux se disent pessimistes quant à l'avenir de la planète, menacée par le réchauffement des températures et le déclin de la biodiversité. Mais 76% font part de leur motivation pour renforcer leurs bonnes pratiques écologiques dans les mois à venir et 44% jugent que la protection de l'environnement est une priorité.

Dans le détail, des gestes dits écoresponsables sont adoptés par une grande majorité des sondés : le tri des déchets d'abord (81%), l'utilisation de sacs de courses réutilisables (80%), la consommation de l'eau du robinet (61%) ou seulement de produits de saison (59%). Mais les pratiques pouvant avoir le plus d'impact, en raison de leur empreinte carbone plus importante, sont encore trop délaissés par les Français. Seuls 53% des Français se disent prêts à renoncer à consommer de la viande rouge et 50% à la voiture au quotidien. Seuls 43% des personnes interrogées pourraient arrêter de prendre l'avion pour voyager en France.

Parmi les 76% de désireux de faire bouger les lignes et de faire des efforts en faveur de la lignée écologique, la plupart sont des employés (82%), des cadres (81%) tout autant que des femmes (81%), ainsi que des jeunes (80% de 25-34 ans). Mais tout cela a un coût et les Français questionnés en ont conscience. Dans ce contexte, plus de 60% d'entre eux ne souhaitent pas payer plus pour entreprendre ces efforts. D'autant qu'ils sont la même proportion à juger le soutien de l'État et des collectivités locales insuffisant en la matière.