Un commerçant peut-il refuser qu'on apporte ses propres emballages ? Le 20H vous répond

PRATIQUE - Chaque soir, le JT de TF1 se penche sur les interrogations des téléspectateurs dans sa rubrique "Le 20H vous répond". Avec une nouveauté désormais, un QR code qui s'affiche en bas de l'écran et permet d'accéder à notre article enrichi. Au menu ce lundi : des questions liées à l'écologie et à l'alimentation, à l'occasion de la COP26.

Depuis le début de la crise sanitaire, le JT de TF1 passe chaque soir au crible les interrogations des téléspectateurs dans "Le 20H vous répond". Au menu du jour : un commerçant peut-il refuser que j'apporte mes propres boîtes pour éviter les emballages jetables inutiles ? Un restaurateur peut-il me refuser un "doggy-bag" ? Les produits en vrac doivent-ils être vendus moins cher ? Garance Pardigon répond à ces questions sur le plateau de Gilles Bouleau. Je veux éliminer tous les emballages inutiles et apporter mes propres boîtes dans les commerces de bouche. Un boucher, par exemple, peut-il refuser de me servir ? Non, c’est l’article L120-2 du code de la consommation : "Tout consommateur final peut demander à être servi dans un contenant apporté par ses soins". Mais il y a toutefois une condition, "dans la mesure où ce dernier est visiblement propre et adapté à la nature du produit acheté". Vous l’avez compris, en pratique, c’est donc à l’appréciation du commerçant ! Il peut par exemple estimer que votre tupperware n’est pas assez hermétique. "Veillez à apporter des boîtes et des bocaux bien nettoyés et en parfait état", conseille l'association ZéroWaste France, qui milite pour la réduction des déchets jetable. D'autant que pour certains produits, apporter son contenant permet de faire des économies. C’est vrai pour les boissons à emporter par exemple. Si vous venez avec votre propre tasse, vous devez payer votre café moins cher ! C'est l’article L541-15-10 du code de l’environnement, modifié par la Loi Egalim : "Les vendeurs de boissons à emporter adoptent une tarification plus basse lorsque la boisson est vendue dans un récipient réemployable présenté par le consommateur par rapport au prix demandé lorsque la boisson est servie dans un gobelet jetable".

Je finis rarement mon assiette au restaurant. Peut-on m'empêcher de repartir avec mes restes ? Non, pas depuis le 1er juillet dernier, c’est-à-dire depuis la mise en application de la loi Agriculture et Alimentation, dite loi Egalim. Quel que soit le plat, quelle que soit la quantité que vous souhaitez emporter avec vous, le restaurateur ne peut pas vous refuser de "doggy bag". Seule exception à cette règle : les buffets à volonté… Et ce pour une raison évidente, il suffirait de remplir son assiette pour repartir avec un plat gratuit ! Les professionnels finiraient sur la paille. La loi anti-gaspi va plus loin. Non seulement le professionnel doit fournir le contenant, mais celui-ci doit être "réutilisable et recyclable". C’était une demande notamment de ZéroWaste France. Sachez cependant qu’il n’est plus responsable de la nourriture à partir du moment où vous quittez l’établissement. C’est donc à vous de respecter la chaîne du froid. Vous ne pourrez pas vous retourner contre lui si vous êtes malade après avoir laissé vos restes en plein soleil dans la voiture.

On trouve de plus en plus de vrac dans les grandes surfaces. Doivent-elles le vendre moins cher que les produits emballés ? Non, car les prix sont libres, rappellent les services de la répression des fraudes. En toute logique économique, à produit équivalent, le vrac devrait être vendu moins cher puisqu’il n’y a pas de coût d’emballage. Mais généralement, c’est l’inverse dans les rayons, comme nous l’avons montré dans ce reportage diffusé dans le journal télévisé d’Anne-Claire Coudray. Comment l’expliquer ? Il faut du personnel pour gérer, approvisionner et nettoyer les présentoirs. C’est un coût supplémentaire pour les grandes surfaces. Mais la raison principale est moins avouable, selon l’association ZeroWaste France : "Comme le vrac est à la mode, les supermarchés en profitent pour charger les étiquettes". En 2030, le vrac devra représenter au moins 20% de la surface de vente des supermarchés de plus de 400m2. C’est l’article 11 de la Loi climat et résilience adoptée le 24 août dernier.

Garance Pardigon

