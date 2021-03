Un trajet domicile-travail à vélo est-il non remboursable s'il fait plus de 45 minutes ?

C'est d'abord sur Facebook, dans un groupe dédié au "vélotaf" - mot-valise pour décrire ceux qui se rendent au travail à vélo - qu'un infirmier a alerté sur sa situation. "La nouvelle du jour. Reçue par la Poste… Je ne sais pas s'il faut en rire ou en pleurer", a écrit l'internaute lundi. Chaque jour, il parcourt onze kilomètres pour se rendre sur son lieu d'activité. Raison pour laquelle il a demandé un dédommagement pour ces déplacements. Mais dans la lettre qu'il a reçue, signée par les ressources humaines des hôpitaux Henri-Mondor, on découvre que cette demande de remboursement ne peut pas être "prise en compte" sous prétexte que la commune de résidence de l'infirmier "se situe à plus de 45 minutes à vélo de l'hôpital". Or, selon le DRH, il serait tout simplement impossible de réaliser quotidiennement cette distance. D'après lui, soit l'employé utilise un autre mode de transport, soit il a tout simplement changé d'adresse.

Pourtant, s'il est vrai que la majorité des cyclistes font entre trois et quatre kilomètres, 0,9% des Français font aussi ce choix écolo pour des trajets de plus de 10 kilomètres, d'après une étude de l'Insee parue en 2017. Cette situation ubuesque a donc logiquement suscité des sarcasmes : "On ne vous rembourse pas vos frais kilométriques en voiture, nous avons vérifié vous habitez à moins de 15 minutes à pied", a par exemple ironisé un internaute sur Twitter. Une situation qui a même fait réagir Christophe Najdovski, maire-Adjoint de Paris en charge de la végétalisation de l'espace public, qui a appelé l'AP-HP à "encourager les déplacements à vélo plutôt que les dissuader".