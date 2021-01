Une centaine d'OGM autorisés en France, dans l'alimentation notamment

Les autorisations "qui concernent le maïs, le colza, le coton, le soja et la betterave sucrière, permettent l'importation de graines et leur commercialisation à des fins de transformation, mais pas pour la mise en culture". Dans un rapport publié ce mardi, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a rappelé la réglementation française sur les OGM.

Le document souligne également que "le caractère OGM doit être indiqué" dans les produits alimentaires ou textiles et que leur commercialisation est "possible" sous "conditions strictes". Une "centaine" de ces produits est ainsi en circulation en France, ce qui confirme le caractère légal de l'importation d'OGM en France et en Europe malgré l'interdiction de mise en culture.

Le bilan de "la recherche d'OGM dans les semences des grandes cultures" de la DGCCRF fait également le point sur les contrôles d'OGM non autorisés trouvés dans des semences. Ainsi, après la détection, en 2018, d'un lot de semences de colza transgénique en France, "les investigations menées en 2019" par la DGCCRF "ont ciblé cette culture et conclu à la conformité de tous les lots" mis sur le marché et contrôlés.