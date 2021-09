Une fondation de Bill Gates récolte un milliard de dollars pour développer les énergies propres

Sept grandes entreprises ont participé à la collecte de fonds organisée par la fondation Breakthrough Energy, créée par le patron de Microsoft Bill Gates pour financer le développement des énergies propres. Plus d'un milliard de dollars ont été récoltés sous forme de subventions, d'actions et d'engagements à acquérir les technologies qui seront développées, auprès d'Arcelor Mittal, BlackRock, General Motors, American Airlines, Bank of America, Boston Consulting Group et Microsoft.

Lancée en juin, l'initiative nommée "Catalyst" a déjà noué des partenariats avec la Commission européenne, la Banque européenne d'investissement et le ministère américain de l'Énergie.