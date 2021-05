Une seconde éruption signalée puis démentie près du Nyiragongo

Après 48 heures de panique et l'évacuation de près de 400.000 personnes de la ville de Goma, la situation est confuse en République démocratique du Congo tant les conséquences du réveil du Nyiragongo semblent difficiles à prévoir. Ce samedi matin, le ministère congolais de la communication a assuré qu'une nouvelle éruption depuis un second et nouveau cratère du Nyiragongo s'était produite, avant de finalement se raviser. "Fausse alerte sur Nyamuragira. Un avion vient de survoler toute la zone des flancs de ce volcan. Aucune éruption n'a été constatée", a indiqué ce midi sur twitter le ministère congolais de la communication, après avoir fait état d'une éruption de "faible intensité".

La région de Goma est une zone d'intense activité volcanique, avec six volcans, dont le Nyiragongo et le Nyamuragira. Le Nyiragongo, dont les coulées de lave menacent directement la ville de Goma, est entré en éruption sans aucun signe précurseur samedi dernier, produisant deux immenses coulées de lave, dont l'une est venue s'immobiliser dans les faubourgs nord-est de la ville de Goma. Au moins 34 personnes ont trouvé la mort, entre 900 et 2500 habitations ont été détruites.

Jeudi, les autorités congolaises ont ordonné l'évacuation des centaines de milliers d'habitants de Goma, capitale de la province du Nord-Kivu, pour au moins deux semaines. Dans son dernier rapport datant de ce samedi l'observatoire de volcanologie de Goma (OVG) a relevé que 61 tremblements de terre se sont produits au cours des dernières 24 heures. Des séismes qui sont "cohérents avec la poursuite du mouvement du magma dans le système des fissures du Nyiragongo vers le lac Kivu", selon l'observatoire.

L'OVG anticipe plusieurs scénarios dans les jours à venir. La fin des séismes et "le magma reste sous terre sans éruption" ; "les séismes se poursuivent, mais la lave n'atteindra pas la surface" ; "les tremblements de terre se poursuivent et la lave réapparaîtra soit sur la terre ferme, soit à l'extrémité" du lac Kivu. Une quatrième hypothèse, la plus redoutée, est celle d'un "glissement de terrain ou un grand tremblement de terre déstabilisant les eaux profondes du lac et provoquant l'émergence de gaz dissous". C'est la très dangereuse "éruption limnique", désormais jugée "beaucoup moins probable" mais "ne peut être exclue".