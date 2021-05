Urgence climatique : ces fausses certitudes qui aveuglent les décideurs

La suffisance des décideurs confrontés à l’urgence écologique semble sans borne. Et pourtant, ils sont certains d’aller dans la bonne direction ! L’analyse des causes racines de l’inefficacité des politiques publiques et des stratégies d’entreprises pour sauvegarder la biodiversité et le climat naît de l’ignorance quant aux conséquences des décisions prises dans un contexte à présent connu : celui d’une planète aux ressources limitées. Mais elle démontre également l’insuffisance des connaissances de ces mêmes décideurs à propos des fondamentaux de l’économie. Les décisions collectives les plus stratégiques, celles qui nous concernent tous, s’appuient donc non seulement sur une méconnaissance de la physique, mais aussi de l’économie ! Comment expliquer ces lacunes tragiques pour le devenir de l’humanité ?

Les causes sont multiples mais le contenu pédagogique des enseignements en sciences politiques et économiques laisse pantois. Prenez une bonne louche de concurrence exacerbée, une autre de certitude que seul "le marché" a toujours raison, une dernière qui fait de l’innovation et du techno-solutionnisme le moteur de l’hyperconsommation, ajoutez à cela un minimum de régulation et une dernière dose de délocalisation vers des pays à la démocratie balbutiante ou inexistante (encore plus efficace), vaporisez un soupçon de théorie du ruissellement, et vous avez trouvé la recette parfaite d’une bonne santé économique. Tout cela fonctionne à merveille depuis plus de 150 ans, enfin surtout dans l’hémisphère nord. Nous en avons la démonstration dans nos vies quotidiennes de pays riches, inondés que nous sommes de produits et de services bien souvent plus superficiels qu’indispensables. Mais au royaume de l’ultracrépidarianisme qui caractérise notre époque, nos amis professeurs, gourous de la pensée économique unique et autres pseudo-experts en modèles d’affaires ont juste omis le rôle de l’énergie, du vivant et des écosystèmes dans l’économie, c’est-à-dire l’essentiel. Cette faillite est due à l’extrême segmentation dans l’enseignement des disciplines académiques, ruinant de facto la pensée holistique.