Urgence climatique : donnons aux jeunes un espoir qui mobilise et non qui rassure

Lorsque le futur semble détestable, c’est que le présent est vide de sens. Selon une étude de la revue The Lancet Planetary Health, les trois quarts des 16-25 ans de dix pays, du Nord comme du Sud, jugent le futur "effrayant", et 45% affirment même que l’écoanxiété affecte leur vie quotidienne. Quelle claque pour tous ceux qui sont censés enchanter l’avenir du haut de leur piédestal. À l’instar des animaux qui ressentent le danger lorsqu'un tsunami va arriver, la jeunesse du monde entier ne croit plus aux beaux discours des politiques et des décideurs économiques qui lui promettent un avenir radieux, car ils savent bien que les signaux forts de l’effondrement planétaire en cours ne concordent pas avec cet optimisme.

La techno-béatitude ambiante, les perspectives plus qu’hypothétiques des voyages inter-sidéraux, la posture d’optimisme érigée en prophétie auto-réalisatrice, ne fonctionneront pas au regard de ce qu’il faudrait réellement faire face à l’urgence climatique. Alors que la seule solution est de rendre la sobriété désirable dans un contexte de justice sociale globale, on continue d’enfumer les jeunes et les autres dans une spirale d’illusions à base de Green New Deal, de croissance verte et de conquêtes spatiales.