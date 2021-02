Climat : "On est dans la décennie où on peut, ou pas, faire basculer les choses", clame Camille Étienne

Elle s’est fait connaître avec sa vidéo Réveillons-nous ! aux plus de 15 millions de vues, tournée pendant le confinement en Savoie d’où elle est originaire. Camille Étienne est étudiante, militante, activiste pour le climat et pour la justice sociale, porte-parole du mouvement "On est prêt" qui réunit des influenceurs afin d’éveiller les consciences sur les réseaux sociaux. Elle a pris une année de césure pour se consacrer pleinement à ses engagements. Quels sont ses objectifs et ses leviers d’action ? Camille Étienne nous raconte.

Vous participez à beaucoup de conférences, à des campagnes, vous êtes très active, comment répartissez-vous votre temps entre vos études et vos engagements ?

Sciences-Po m'a fait confiance, j'ai eu la chance qu’ils me laissent faire une année complètement blanche pendant laquelle je peux me consacrer à mon activisme, parce que cela prend beaucoup de temps mine de rien, et les années comptent. En fait, on est dans la décennie où - tous les experts du GIEC le disent - on peut faire basculer ou pas les choses. On prend en gros toutes les décennies 0,2 degré. On a déjà pris un degré depuis l'ère préindustrielle. Alors qu’il faut limiter le réchauffement à 1,5 degré, à ce rythme-là on va les atteindre entre 2030 et 2050. C'est vraiment maintenant que toutes les décisions sont prises, qu'il faut qu'on pousse les États à être plus ambitieux, les décideurs à prendre des décisions à la hauteur. Donc, je me suis dit : c'est le moment d'oser le faire. C’est une année un peu folle. J'ai même moins de temps que quand j'étais étudiante !

Est-ce que vous vous sentez différente des autres jeunes ou plutôt porte-parole des idées de beaucoup d’entre eux ?

Je pense que ce serait un peu prétentieux de dire cela. Je sais que beaucoup de jeunes partagent toutes mes idées, c'est symptomatique de toute une génération qui ne se retrouve plus dans ces valeurs de progrès absolu, de capitalisme à tout bout de champ et qui a envie d'autre chose aussi. Une génération qui se rend compte aussi de cette urgence climatique. Par ailleurs, je crois qu'il y a aussi réellement un manque de connaissance sur le sujet, et je suis certaine de cela. On est dans nos cercles de pensée, et les réseaux sociaux font que l'on n'en sort pas. On a l'impression tout le temps que tout le monde est au courant mais on se rend compte que ce n'est pas du tout le cas. On en parle encore beaucoup trop peu. Et on le voit avec la Convention Citoyenne pour le Climat : quand on prend des gens au hasard de la société française, qu'on les forme sur un sujet, en quelques semaines, ils prennent des décisions qui paraissent hyper radicales parce qu'en fait, ils se rendent compte de l'urgence. Donc, je crois qu'il y a un vrai manque d'information.