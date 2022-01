Urgence climatique : pic et pic, collapso et drame !

En cette période de bons vœux, souhaitons-nous de bien profiter de 2022, car il est hautement probable que 2023 sera pire et ainsi de suite ! Explications : l'humanité est arrivée en moins de 200 ans à la convergence des pics. Pic des émissions de CO2, pic d’érosion de la biodiversité, pic des dettes publiques et privées, pic démographique, pic d’extraction des ressources naturelles, pic de la production de déchets, pic des capitalisations boursières… Dans cette situation singulière qui a été rendue possible par notre addiction aux énergies fossiles, il y a deux hypothèses.

La première consiste à croire que nous pouvons encore monter plus haut dans la démesure. C’est la théorie simpliste des optimistes et des transhumanistes déconnectés des faits scientifiques, des professionnels de la promesse électorale, des illuminés californiens - mais pas seulement - du solutionnisme technologique. Pour cette catégorie des "sans limite", tout est substituable du moment que nous restons dans la même illusion du toujours plus : les voitures thermiques par les voitures électriques, les avions kérosène par les avions hydrogène, les électrons gris par les électrons verts... Selon eux, la déplétion des ressources terrestres n’est pas un problème car il y aura toujours un plan B : plus assez de lithium, on prendra du sodium, plus assez de pétrole, on prendra du bioéthanol, comme jadis cette "sans-tête" couronnée qui proposait de remplacer le pain par de la brioche.

Les limites planétaires sont présentées partout comme un fantasme d’Amishs qui ne croient pas dans le scientisme. Tout juste admettent-ils un léger problème avec le réchauffement climatique, mais qu’à cela ne tienne, il suffit de définir une politique de croissance verte, et hop on fait croire aux mal informés qu’il est possible de croître à l’infini, avec dans le même temps des émissions de CO2 qui décroissent à l’infini.