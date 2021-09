4807 mètres : le mont Blanc redescend à son altitude emblématique

Ce que l'on mesure, c'est en fait la hauteur du mont Blanc au sommet du manteau neigeux qui le recouvre. Dans le reportage de TF1 en tête de cet article, le géomètre-expert Jean des Garets, qui a participé à l'expédition, explique la méthode : "On ne mesure pas la toute dernière neige, on en gratte 40 cm au sommet, pour atteindre la glace, et on mesure ça. Le point sommital, c’est la glace". Plantée à ce point précis, une antenne va recevoir des signaux satellite pendant une trentaine de minutes, qui affineront les données. L'épaisseur de glace et de neige qui coiffe le mont Blanc fluctue entre 15 et 23 mètres. Le sommet rocheux, lui, culmine à l'altitude presque intangible de 4792 mètres : il poursuit en fait sa très lente "croissance" de 1 à 3 mm par an, du fait du soulèvement tectonique continu du massif.