A la rencontre des jardiniers du corail en Polynésie

La Polynésie française est aujourd'hui menacée par le dérèglement climatique, qui abîme de plus en plus le corail essentiel à l'écosystème de l'archipel. Depuis quelques années, des Polynésiens se sont donnés pour mission de le sauver.

C'est un territoire grand comme l'Europe, baigné par l'océan indien. Plus d'une centaine d'îles et d'atolls posés sur des lagons turquoise. Mais sous ces eaux limpides, se cache une inquiétante réalité : les récifs coralliens sont menacés. Le corail est un animal qui vit en symbiose avec une algue qui le nourrit. Mais cette algue se modifie avec le changement climatique. “Quand l’eau chauffe, l’algue devient toxique. Il aime plus cette algue. En fait, il la relâche. C'est pour ça qu'il devient blanc et perd sa couleur. Si la température ne revient pas à la normale ou s'il n’arrive pas à trouver des algues qui sont adaptées à cette température-là, il meurt”.

Ces récifs coralliens sont essentiels à la survie de la Polynésie. “Ils absorbent 80% de l'énergie des vagues, ça veut dire qu'ils protègent contre l'érosion ou les raz-de-marée. C'est aussi l'abri de 5 000 espèces dont des poissons, qui représentent la base de l'alimentation des Polynésiens.

Un groupe de jeunes Polynésiens s’est donné pour mission de sauver le corail. Ces jardiniers du corail ont mis au point une technique de bouturage. Dans cette nursery sous-marine, ils élèvent des coraux. “Ici, ils ont une eau bien brassée, ils n’ont pas de prédateurs. Dans cette zone, ils sont beaucoup plus calmes, ils peuvent grandir beaucoup plus vite et aisément”. En 4 ans d'existence, ils ont permis de replanter plus de 15 000 coraux. La vie sous-marine revient, les poissons aussi et c'est tout un écosystème qui renaît. “On prend soin régulièrement de ces coraux, on vient frotter toutes les algues qui risquent d’envahir les coraux”.

C'est leur avenir que ces jeunes polynésiens assurent, en préservant leurs fonds marins. Leur initiative connaît beaucoup de succès. Sur leur site Internet, il est possible d'adopter un corail. C’est ce qui leur permet de financer leur projet. “Aujourd'hui, on a eu plus de 30 000 adoptions et on a eu des supers partenariats aussi. On a levé quasiment 2 millions de dollars. Ce qui nous a permis de nous développer de manière considérable ces dernières 4 années”. Pour que leur action perdure, ces jardiniers sous-marins sensibilisent aussi les enfants. Plusieurs écoles les sollicitent afin qu'ils transmettent leur savoir-faire d’éleveurs de coraux pour que la Polynésie reste ce petit paradis sur terre et en mer.

TF1 | Reportage M. Fiat, T. Chartier

