Agriculture en ville : les grandes métropoles misent sur ses bienfaits

Cultiver des végétaux en ville est un mouvement mondial qui révolutionne les grandes métropoles. À Paris, deux trentenaires ont transformé un toit d’immeuble en jardin maraîcher où poussent 70 variétés de légumes bio destinés aux habitants du quartier. "On produit trop pour pouvoir simplement vendre des paniers au quartier. On va élargir à la grande distribution", a estimé Sidney Delourme, cofondateur de "Cultivate", une grande ferme urbaine située dans le quartier de la Chapelle Internationale (Paris). La jeune start-up, qui emploie dix personnes, espère être vite rentable. Elle fait partie des 400 fermes urbaines de France. D’après Christine Aubry, ingénieure à l’INRAE et professeure à AgroParisTech, ces fermes ne pourront pas à terme nourrir les citadins. Pour elle, l’autonomie alimentaire est un leurre, car l’agriculture urbaine a une autre vocation. "Elle va servir beaucoup à certains services environnementaux, à la biodiversité... Et surtout, peut-être, elle va servir à faire du lien social et à faire de l’éducation à l’alimentation", a souligné la scientifique. C'est en effet un défi qu’a voulu relever un quartier populaire de Rennes. Il y a un an, au milieu des tours, une exploitation a vu le jour. Son objectif est de reconnecter les habitants à la nature et faire don de la production à une épicerie solidaire. Pour cette association, les résultats sont très encourageants.



