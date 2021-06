Agriculture : une ferme verticale aux grandes ambitions

C'est une ferme dont les plantes n'ont jamais vu la lumière du soleil, des plantes semées et récoltées par des robots et où les agriculteurs sont des ingénieurs. Cette exploitation futuriste produit herbe et salade toute l'année à une cadence industrielle, le tout sur une surface au sol, grande comme votre salon. Située à 70 km de Paris dans une zone industrielle. Pour que la chambre de production tourne à plein régime, tout est mesuré avec précision pour une recette de cuisine. Taux d'irrigation, d'humidité, de CO2, vent, et même les cycles du soleil qui sont reproduits grâce à des LED horticole.