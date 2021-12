Antilles : les fonds marins retrouvent des couleurs

Sébastien Gréaux, directeur de l'agence territoriale de l'environnement (ATE) de Saint-Barthélemy (Antilles françaises), est né à Saint-Barthélemy, l'un des derniers depuis la fermeture des maternités dans les années 80. Après des études en France, il revient travailler dans les îles. Il est en charge de la protection de sites classés réserves naturelles tout autour de l'île principale. "On a une biodiversité, des espèces qu'on ne retrouve pas forcément dans la côte. On a pas mal de retour de Mérou de Nassau qui avait quasiment disparu, il n'y a pas si longtemps de ça. De plus en plus, il y en a des individus de belles tailles", indique-t-il.