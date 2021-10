Arbres exotiques : une menace pour les forêts ?

Derrière cette clôture, poussent d'étranges arbres rouges : des Liquidambar. Pour le moment, ils ne font pas plus de 50 cm, mais suscitent déjà de grands espoirs. “On espère que cette espèce va convenir. Ça reste expérimental, c'est l'avenir qui va nous le dire”. À cause du dérèglement climatique, les scientifiques cherchent à planter des arbres plus résistants aux fortes chaleurs et à la sécheresse. Plus au Nord dans la forêt de Compiègne, une centaine d'arbres sont morts de soif. Les tentatives pour replanter des essences similaires semblent infructueuses. “On va avoir des sujets qui vont se retrouver complètement morts, desséchés complètement, donc très peu d'avenir”.