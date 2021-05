Arctique : la géostratégie avant le climat

Il y a quelques jours, le plus gros iceberg du monde s'est détaché de la banquise de Ronne en Antarctique. Un événement qui a alerté sur l'état du réchauffement climatique. Mais c'est en Arctique que la situation est la plus inquiétante selon les climatologues. La zone se réchauffe trois fois plus vite que le reste de la planète.Elle perd ainsi rapidement sa fonction de régulateur du climat. Cette semaine, le Conseil de l'Arctique s'est engagé à défendre le développement durable et la protection de l'environnement. Toutefois, les ours blancs, les baleines et les populations locales ne pèsent pas beaucoup face aux enjeux économiques et géostratégiques représentés par une zone qui représente 20% des ressources mondiales en hydrocarbures et en métaux rares. Vladimir Poutine veut par exemple profiter de la fonte des glaces pour exploiter la route maritime du Nord qui réduirait de moitié la durée de transport des marchandises venues de l'Asie vers l'Europe. Un projet que contestent les Etats-Unis, qui n'ont pourtant pas beaucoup de pouvoir sur la zone. Le réchauffement climatique pourrait-il créer une nouvelle guerre froide ?