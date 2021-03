VIDÉO - Australie : Sydney s'attend à ses pires inondations depuis des décennies

"Si vous restez dans la zone après 16h30, vous risquez d'être piégé sans électricité, sans eau et sans autres services essentiels et il pourrait être trop dangereux de vous secourir". Les services d'urgence de Sydney sont inquiets : les eaux de crue pourraient atteindre 7,96 mètres, et la route permettant l'évacuation des sinistrés pourrait être coupée. Les habitants des zones basses de certaines parties de la ville doivent de se mettre à l'abri en raison d'une situation pouvant "menacer leur vie" dans l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud.

Le barrage de Warragamba, qui fournit une grande partie de l'eau potable de Sydney, a débordé samedi après-midi, et des crues d'un niveau plus observé depuis 1961 sont attendues dans la rivière Hawkesbury en aval, selon les autorités. "C'est l'une des plus importantes inondations que nous risquons de voir depuis très longtemps", a souligné un responsable du Bureau des services météorologiques, Justin Robinson, cité par l'AFP.